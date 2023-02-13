США отказались от большого украинского наступления и призывают помочь Киеву в обороне

Россия планирует возобновить наступательные операции на Украине по всему фронту, поэтому сейчас необходимо помочь Киеву отбить эти атаки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, который совсем недавно призывал обеспечить Украину оружием «для масштабного весеннего наступления».

По его словам, российская сторона использует зимние месяцы, чтобы пополнить запасы, провизию, перевооружить силы, пополнить личный состав и «восстановить наступательные операции весной».

Кирби также отметил, что США и их союзники по НАТО в последнее время увеличили военные поставки на Украину, «чтобы помочь им подготовиться к тому, что россияне могут планировать в начале марта».

Симферополь, Валентин Карамазов

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