МФЦ Крыма остановили работу с жителями Херсонской области

В Крыму остановили прием документов от жителей Херсона и Херсонской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центре государственных и муниципальных услуг, мера эта вынужденная и временная.

«По независящим от МФЦ причинам, в связи с техническими неполадками в работе программы АИС «Реформа ЖКХ», прием заявлений от вынужденно покинувших Херсон и часть Херсонской области граждан временно приостановлен во всех МФЦ Крыма», – заявили в ведомстве.

О возобновлении приема будет сообщено дополнительно.

Напомним, в РК МФЦ начали принимать документы на оформление жилищных сертификатов и выплат в размере 100 тысяч рублей от жителей Херсона и Херсонской области в октябре минувшего года.

На сегодняшний день, по данным министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК, выдано более 6 тысяч сертификатов.

Симферополь, Лиана Макоба

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