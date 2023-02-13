В Крыму бригада «скорой», примчавшись на вызов, застряла в лифте

В Симферополе бригада скорой помощи, приехав на срочный вызов, застряла в лифте. Об этом крымчане рассказали в соцсетях. КАк передает корреспондент РИАВ «Новый День», инцидент произошел в доме №179 на улице Киевской. Врачи приехали к маленькому ребенку с высокой температурой. Но попасть к пациенту быстро не смогли, так как лифт, на котором они поднимались, сломался.

По словам обитателей дома, проблемы возникли давно, лифт застревает регулярно, и оказавшимся в этот момент внутри подолгу приходится ждать помощи. Жильцы винят во всем управляющую компанию, которая, по их мнению, бездействует.

От метим, согласно официальным данным, в РК в замене нуждаются не менее 800 лифтов. Цена вопроса – 2 млрд рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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