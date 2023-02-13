В Крыму произошла массовая драка – из-за неактуального декора

В Симферополе произошла очередная массовой драка. На этот раз причиной побоища стал неактуальный декор на стене кальянной.

КАк передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся вечером в Железнодорожном районе. Посетители клуба, надышавшись ароматным дымом, вышли покурить банальные сигареты. Мимо проходила компания крепких парней в камуфляжах и спортивных костюмах.

«Взор упал на украинские госномера, висящие на стене с незапамятных времен. Посетителям тут же приписали симпатии к соседнему государству и начали бить, – пишет telegram-канал «Mash на волне», подтверждая рассказ видео. – Конфликт кое-как уладили, но нападавшие проследовали в клуб и потребовали у собравшихся паспорта. За неповиновение пообещали открыть огонь. Дальше угроз дело не пошло, суровые гости покинули кальянную. Четверо пострадавших обратились в больницу с травмами, но заявление в полицию пока никто не написал».

Симферополь, Олег Яковенко

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