Нью-Йоркский Метрополитен-музей причислил Айвазовского и Репина к украинским художникам. Соответствующая информация размещена на сайте учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на страницах с картинами Репина и Айвазовского указано, что авторство принадлежит художникам, чья национальность указана как «украинец». Ранее подобным же образом сотрудники музей внесли коррективы в данные о Куинджи. Сделано по настоянию украинских активистов, заявляющих, что художники родились на территории их страны. Экскурсами в историю инициаторы процесса не утруждаются и оперируют картой Украины начала XXI века. Национальность семей, в которых родились художники, ни защитников украинской культуры, ни сотрудников американского музея тоже не интересуют.

Между тем, Иван Айвазовский родился в армянской семье 1817 году в Феодосии (напомним, Крым вошел в состав УССР только в 1954 году. Архип Куинджи – по происхождению грек – появился на свет в 1842 году в Мариупольском уезде. Эта территория была отвоевана у Крымского ханства и присоединена к России вместе с Крымом в конце XVIII века. Входила в состав Таврической губернии, и только в середине 20-х годов ХХ века перешла по административный контроль Запорожья.

Илья Репин родился в 1844 году в Чугуеве. Есть несколько версий основания этого города: что он построен по приказу Ивана Грозного, что основателями были либо белгородский, либо тульский воевода, возведен по приказу царя Михаила Федоровича. А в указе царя Алексея Михайловича от 1647 года отмечается, что «Чугуевские земли и разные участки веками принадлежат нашему Московскому государству». Между прочим, отец Репина служил в русской армии, в уланском полку.

«Думаю, великие русские живописцы были бы, мягко говоря, удивлены такому повороту событий, – прокомментировал ситуацию в Метрополитен-музее глава Крыма Сергей Аксенов. – Например, Айвазовский говорил, что его, как русского в душе, радует «каждая победа наших войск» и «дает мысль, как художнику изобразить ее на полотне». На современной Украине его за такие слова наверняка упрятали бы в тюрьму. А на Западе – объявили агентом Кремля и «отменили».

Глава Крыма не исключает, что далее Украина попробует присвоить русский балет.

Кстати, ряд западных музеев уже переименовали пастели французского импрессиониста Эдгара Дега из серии «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц или «Танцовщиц в украинской одежде».

Симферополь, Олег Яковенко

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