Крым накроют сильные снегопады и метели

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», днем 14 февраля и ночью 15-го на полуострове ожидается мокрый снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильные осадки, метель. Возможно отложение мокрого снега и образование льда на проводах, на дорогах – гололедица. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и усилится до 20 – 25 метров в секунду.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач», – сообщили в ГУ МЧС по РК.

Кроме того, крымчан и туристов призывают соблюдать осторожность на побережье и воздержаться от походов в горы.

Симферополь, Лиана Макоба

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