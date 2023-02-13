Поляки стали хуже относится к украинским беженцам

В Польше ухудшается отношение к украинским беженцам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение последнего года в Польшу въехало несколько миллионов жителей Украине. Часть из них уехала дальше в Европу, часть осталась в стране.

Сейчас в Польше может находится около 2,5 млн украинцев.

Варшавский университет и Экономико-гуманитарный университет провели совместное исследование, посвященное отношению поляков к украинским беженцам. Оказалось, что за последнее время это отношение значительно ухудшилось, сообщает издание Rzeczpospolita.

Так, 68% респондентов заявили, что с появлением в стране значительного числа украинцев, в их жизни стало больше негатива.

В первую очередь, поляки считают, что украинцы создают проблемы на рынке труда, провоцируют рост инфляции и преступности.

Многим не нравится заносчивость «гостей», неоправданно высокие запросы, пренебрежение законами и правилами дорожного движения.

Каждый шестой участник опроса выступает против предоставления беженцам бесплатного жилья, а каждый третий – против любой дополнительной помощи.

Варшава, Платон Ефимчук

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