Мобилизационный план должен неукоснительно выполняться, потому что украинская армия нуждается в новых бойцах – нравится это отдельным гражданам или нет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил ответственный за мобилизацию капитан 103 бригады ТрО Александр Ганущин.

«Нам очень нужны люди, поскольку к приходящей технике нам нужны бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы», – сказал он.

Капитан признал, что темпы мобилизации выросли, и граждан приходится принуждать идти в армию.

«Закон о мобилизации во время войны должен работать, и именно этим занимается аппарат государства. Нравится это отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться. Иначе те, кто не хочет, не дай Бог, продолжат жить уже в другой стране – в России. Темпы мобилизации, которые мы видим сейчас, они очевидно выше, чем были полгода назад, но они связаны с тем, что Путин довел до огромных цифр планы по мобилизации с той стороны», – убеждал граждан украинский офицер.

Симферополь, Валентин Карамазов

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