Упорная оборона Бахмута обернётся обрушением флангов на севере и юге – Луценко

Украина сосредоточила мощные силы на обороне Бахмута (Артёмовск), однако главная опасность над ВСУ нависла на харьковском и днепропетровском флангах фронта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире львовского телевидения заявил часто посещающий передовую экс-генпрокурор Украины и бывший глава МВД Юрий Луценко.

«Основная угроза не тут, не в Бахмуте, хотя он сейчас, действительно, находится в тяжелом состоянии осады и буквально вчера-сегодня мы будем работать над защитой дороги на Славянск, которая уже под огневым контролем противника. Но самая большая проблема – это фланги. Лиман – там идут огромные бои. В Лимане, как и внизу, на Угледаре, русские сосредоточили по 120 тысяч личного состава, по две тысячи танков и бронемашин, по 700 пушек», – сказал он.

«Это их два направления стратегического наступления, они хотят идти по административным границам Донецкой и, соответственно, Харьковской и Днепропетровской области. Вот именно там сейчас идут самые большие бои. И нужно понимать, что напротив Бахмута стоят порядка 30 тысяч, а на юге и севере – по 120 тысяч. И потому мы понимаем, что февраль будет очень лютым, март, наверное, тоже», – приводит слова Луценко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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