В Крыму установлено новый рекорд энергопотребления

В Крыму установлено новый рекорд потребления электрической мощности.

Как сообщили РИА «Новый День» в АО «Системный оператор Единой энергетической системы» – «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга», исторический максимум был зафиксирован 10 февраля в 10 часов утра: на фоне средневзвешенной температуры наружного воздуха -5 градусов Цельсия потребление электрической мощности в РК и Севастополе составило 1 тыс 663 МВт».

Напомним, что предыдущий рекорд был установлен 26 января 2022 года: тогда на улице было на 0,4 градуса холоднее. Но потребление составило на 40 МВт меньше.

Симферополь, Олег Яковенко

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