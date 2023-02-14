В Крыму продолжается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Крыму продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Как сообщили РИА «Новый День» в межрегиональном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Республике Крым выявлено почти 9 тысяч новых случаев. Рост в сравнении с предыдущей семидневкой составил 9,7%. Эпидпорог превышен на 20,8%.

Из-за высокой заболеваемости в 24 крымских школах на карантин 42 класса. По этой же причине временно не работают 18 групп в 12 детских садах.

В Севастополе за неделю выявлено без малого 3,5 тысячи новых случаев ОРВИ и гриппа, эпидпорог превышен на 17,5%.

«По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов преимущественно гриппа типа А (H1N1) и типа В, а также других респираторных вирусов», – отметили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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