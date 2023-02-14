В Керчи проваливается дорога – власти не реагируют

В Керчи проваливается дорога, но ни чиновники, ни дорожники не обращают на это внимания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», яма образовалась по середине проезжей части на улице Льва Толстого. Дорога здесь узкая – всего 2 полосы. И риск угодить колесом в провал довольно велик.

Горожане утверждают, что асфальт начал проваливаться еще несколько недель назад, но никто из ответственных за состояние дорог не обращает на него внимания. Опасное место до сих пор даже не огорожено, а провал никак не обозначен.

Керчь, Лиана Макоба

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