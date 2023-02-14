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Вторник, 14 февраля 2023, 16:31 мск

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В Крыму риелтор обманула клиентов на 25 млн рублей

В Симферопольском районе риелтор обманула клиентов на 25 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, 64-летняя крымчанка убеждала клиентов, что может помочь в получении жилья и земельных участков, а потом придумывала различные причины, объясняя, почему не выполняет обещания. Полученные о клиентов деньги она тратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. На сегодняшний день выявлено 14 пострадавших.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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