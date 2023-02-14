В МИД Польши уволили всех, учившихся в МГИМО

В Министерстве иностранных дел Польши уволили всех сотрудников, окончивших Московский института международных отношений (МГИМО МИД России). Об этом заявил глава ведомства Збигнев Рау.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр не уточнил, сколько человек остались без работы, но сообщил, что у него в подчинении выпускников МГИМО нет уже 2 месяца.

Причину столь жесткой кадровой политики Рау объяснил «широко понимаемой декоммунизацией».

«Московский государственный институт международных отношений был инвестицией в деятельность российского империализма. Это часть советской мягкой силы. Выпускники должны были служить государственному разуму этой империи», – цитирует главу польского МИДа Gazeta Polska Codziennie.

Напомним, с 1996 году в Польше действует «Закон о люстрации», согласно которому с государственной службы должны были уволить всех, сотрудничавших когда-либо с коммунистическими спецслужбами.

Варшава, Платон Ефимчук

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