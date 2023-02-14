В Крыму зафиксировано падение объемов производства

В Крыму по итогам 2022 года зафиксировано падение объемов производства.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, несмотря на то, что последний месяц ушедшего года продемонстрировал существенный рост по сравнению с ноябрем – плюс 18%, по отношению к показателям 2021 года индекс промышленного производства в Республике Крым составил всего 96,5%.

В добывающей промышленности объем отгруженных товаров собственного производства сократился более чем на 17%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром – на 3%, в сегменте водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – тоже на 3%.

Симферополь, Лиана Макоба

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