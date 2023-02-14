Движение по левой части Крымского моста откроют раньше обещанного

Движение по левой части Крымского моста обещают открыть раньше намеченного срока.

Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелся состав с горючими материалами. В результате были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы.

В начале декабря, после проведенных восстановительных работ, транспорт пустили по правой стороне автодорожной части моста и начали приводить в порядок левую часть. Все восстановительные работы планировалось завершить в марте. Теперь срок переносится на февраль.

«Сегодня мостовики уложили финишный слой асфальтобетона на четырех новых пролетах автодорожной части Крымского моста, – сообщили в Росавтодоре. – Работы выполнены с опережением графика. В ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку.

Движение легкового транспорта и автобусов по левой стороне Крымского моста будет открыто до конца февраля».

Керчь, Лиана Макоба

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