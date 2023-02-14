«В Галичине разбиты все электроподстанции» – мэр Львова пытается обхитрить Герасимова

Во Львове и Львовской области якобы уничтожены все электроподстанции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил мэр областного центра Андрей Садовой.

При этом, почему-то работают промышленные и жизнеобеспечивающие предприятия, а жителям по графику подаётся электричество. Садовой объясняет это некими «нестандартными сообразительными решениями» энергетиков.

«Чтобы вы понимали, у нас уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области. Поэтому электроснабжение является большой проблемой, но наши электрики находят нестандартные сообразительные решения, поэтому промышленность и эти учреждения, которые должны обеспечить город, работают. Да, жители страдают, но все четко знают, какие когда есть графики отключений», – отчитался мэр Львова.

По его словам, жители региона половину дня находятся со светом, а половину – без.

«В приоритете – производства, медицинские учреждения, все эти заведения, которые обеспечивают функционирование нашего города», – добавил Садовой.

Между тем, комментаторы отмечают, что утверждая об уничтожении «всех подстанций», львовский мэр таким нехитрым способом пытается внушить российскому командованию, будто во Львовскую область больше незачем направлять «Калибры».

Симферополь, Валентин Карамазов

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