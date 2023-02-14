Глава Пентагона обязал союзников обеспечить весной украинское контрнаступление

Союзники по НАТО всеми средствами помогут Украине перейти в контрнаступление.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в формате Рамштайн.

«Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения относительно военной поддержки Украины. Вместе эта контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной», – заявил Остин.

Он добавил, что Украина должна получить всю военную помощь, которую ей обещали.

Симферополь, Валентин Карамазов

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