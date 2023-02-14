российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 февраля 2023, 17:54 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Глава Пентагона обязал союзников обеспечить весной украинское контрнаступление

Ллойд Остин, фото: официальный сайт Пентагона

Союзники по НАТО всеми средствами помогут Украине перейти в контрнаступление.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на заседании в формате Рамштайн.

«Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения относительно военной поддержки Украины. Вместе эта контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной», – заявил Остин.

Он добавил, что Украина должна получить всю военную помощь, которую ей обещали.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,