В Венгрии всё готово для захвата Закарпатья – генерал украинской разведки

Венгрия дожидается удобного для себя момента, чтобы ввести войска в украинское Закарпатье и провозгласить его своей территорией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки Украины в отставке Василий Богдан.

«То, что есть попытки сейчас помочь Путину со стороны особенно Венгрии, которая почему-то тенденциозно постоянно пытается вставить палки в колеса – и НАТО, и Европейскому союзу, и Украине относительно совместного отражения российской агрессии», – негодует генерал.

«Как в свое время Хорти пошел на уступки Гитлеру из-за Закарпатья, так же сейчас Орбан идет тем же путем, чтобы в удобный момент, когда возникнет критическая ситуация для Украины, снова прибрать к рукам Закарпатье и, таким образом, вернуться к тем временам, когда Венгрия имела соответствующие территории, которые сейчас в составе и Польши, и Словении, и Чехии. И дезавуировать, как они до сих пор говорят, Трианонский договор по результатам Первой мировой», – приводит слова Богдана «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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