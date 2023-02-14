В Литве испугались, что замороженных российских резервов не хватит на восстановление Украины

Необходимо как можно скорее «победить Россию» на Украине, иначе, если конфликт продлится дольше года, поднять украинскую экономику не сможет даже объединившийся Запад.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

По его словам, масштаб разрушений на Украине может оказаться настолько большим, что арестованных российских 300 млрд долларов не хватит на восстановление.

«Очень важно, чтобы не продлился этот конфликт слишком долго. Тем более, что проблема не только в том, что погибают мирные люди, но разрушается страна, и чем больше она будет разрушаться, тем дороже её будет восстанавливать. Даже этих замороженных российских денег не хватит, придётся всем вместе как-то восстанавливать очень большую страну Украину», – переживает дипломат.

Он призвал как можно быстрее «поставить Россию на место».

«Я думаю, что если убрать все эти «если», то этот год будет последним, исходя из активизации этого конфликта. И поставить на место Россию и всех тех, кто пошёл на эту авантюру. Это задача минимум, но и, наверное, самая главная задача в этом году», – приводит слова Линкявичюса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»