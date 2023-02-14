Организацией отдыха нудистов в Крыму займется Госсовет РК

В Госсовете Крыма решили взяться за организацию отдыха нудистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос законодательного регулирования работы нудистских пляжей га на заседании комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК подняли представители полиции.

В частности, было заявлено, что в Коктебеле любители загорать обнаженными отдыхают практически на центральной набережной. В полиции считают, что подобные пляжи нужно переносить в безлюдные места и оборудовать соответствующим образом, скрывая от глаз широкой общественности.

Пока же управлять нудистами невозможно, так как кодекс об административных правонарушениях РФ наказание за такое поведение не предусматривает. Поэтому предлагается внести в закон Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым» норму, запрещающую находится в обнаженном виде в местах общего пользования, включая пляжи, и предусмотреть за нарушение этого запрета ответственность.

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложение одобрил, согласился ее проработать и призвал полицию не ждать, когда новая норма будет принята: «Никто не мешает сегодня правоохранителям вести себя более жестко в местах общего пользования», – заявил он.

Симферополь, Олег Яковенко

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