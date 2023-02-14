В двоечниках все те же: глав крымских муниципалитетов привлекут к ответственности

Главы пяти крымских муниципалитетов будут привлечены к ответственности за неисполнение поручений вышестоящей власти. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава республики подвел итоги работы в отстающих муниципалитетах, главам администраций которых был дан десятидневный срок на исправление ситуации.

«Руководители администраций Красногвардейского и Симферопольского районов, городов Керчь, Симферополь и Ялта не справились с выполнением данных ранее поручений. Не завершен процесс комплектации необходимыми кадрами – дворниками и озеленителями, и системное распределение и закрепление территории уборки.

В связи с этим на имя председателей городских и районных советов будут направлены письма о рассмотрении на сессии вопроса о применении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц.

Выполнение поручений в сфере ЖКХ проседает по субъективным причинам, работа могла быть закончена ранее. Подведение еженедельных промежуточных итогов будет продолжено», – сообщил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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