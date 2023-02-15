Сбербанк опять заходит в Крым с пляжа

Сбербанк начинает работу в Крыму не с открытия отделений для работы с клиентами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сбербанк объявил о возвращении в Крым спустя почти девять лет после ухода из региона. Теперь он станет вторым системно значимым банком после ПСБ, который пришел на полуостров после воссоединения с РФ.

Сейчас здесь открыты 135 подразделений РНКБ, Генбанк располагает 57 отделениями, ПСБ – восемью.



Сбер установил первые банкоматы, за 2023 год банк рассчитывает развернуть «все необходимые услуги и сервисы», начать открывать полноценные отделения

Понятно, что все помещения работавших до 2014 года отделения Сбербанка (украинского Ощадбанка) заняты. И поиск подходящей недвижимости, в том числе на морском побережье, стал отдельной темой для Сбера.

Первый шаг в помощь крупнейшему банку сделало правительство Крыма. Опубликовано распоряжение 151-р «О списании движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Республики Крым». Цитата: «Списать путем сноса (демонтажа) недвижимое мущество…».

В списке того, что нужно снести, 14 объектов общей площадью около 1 тыс 300 кв м по адресу: Алупка, Дворцовое шоссе, дом 26. Среди них – котельная, склад, гараж, мазутохранилище, иные производственные сооружения, подпорные стенки, административно-производственный корпус участка выдержки. То есть речь об остатках цеха знаменитого винзавода «Массандра», который некогда располагался на этой территории.

«Массандра» стала частной, ее алупкинское подразделение ликвидировано, прилегающие виноградники заброшены, но (пока) не застроены. Располагавшийся здесь же фирменный магазин винзавода с дегустационным залом закрыт.

Панорама Яндекс-карт по этому адресу показывает длинный глухой забор, тянущийся вдоль дороги, за которым не видно ни деревьев, ни моря, ни строений.

Там, на обширной территории (как утверждают компетентные местные жители – 11,2 га) располагался санаторий «Златоуст» с семью картами собственного пляжа. В июне 2015 года совмин Крыма одобрил инвестпроект по строительству и эксплуатации рекреационного комплекса «Златоуст» в Алупке с объемом капитальных вложений в 1 млрд рублей. За ним стоял депутат Госдумы IV-VII созывов Глеб Хор, которого называют сподвижником Германа Грефа. Проект не был осуществлен, состав правительства с тех пор много раз изменялся.

В одной из построек на краю обширной территории санатория «Златоуст» в советское время располагалось отделение Сбербанка. Похоже, теперь Сбер возвращается не просто в Крым, а на давно знакомое место. По крайней мере, местные жители уверены, что пустующая территория досталась именно этой структуре. Строительство санатория МВД, который тоже обещали достроить и открыть здесь, давно застыло, пляж не оборудован (по сути, в Алупке нет цивилизованного пляжа).

А у Сбера, при том, что он долго не работал в Крыму как банк, есть на Южном берегу роскошная недвижимость – санаторно-курортный комплекс «Мрия» (Mriya Resort&Spa). куда можно приехать не только сотрудникам банка, а всем, у кого есть деньги – и для лечения, и для обычного отдыха.

Общая площадь этого комплекса составляет почти 13 га, юрлицо, владеющее им, имеет уставный капитал без малого 20 млрд руб и называется ООО «Гарант-СВ»,

Кстати сказать, первый банкомат Сбера в Крыму на днях открыли именно на территории «Мрии».

Видимо, опыт работы в курортном бизнесе оказался удачным. За 2021 год «Мрия» показала 367 млн руб прибыли. В ответ на согласие начать работу в Крыму банк получил всемерную поддержку правительства Крыма. И опять заходит на полуостров с моря и из парка: ему не только выделяют обширный и лакомый кусок побережья, но в буквальном смысле расчищают его, ломая даже берегоукрепительные сооружения.

Симферополь, Ольга Картошина

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