Теперь и из Челябинска: весной в Крым пойдут новые поезда

В грядущем туристическом сезоне в Крым будут ходить 18 поездов и три группы беспересадочных вагонов. Об этом сообщил перевозчик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из Москвы организуют 4 маршрута: в Симферополь (двухэтажный, ежедневно), в Севастополь (через день), в Евпаторию (с 3 марта по 4 ноября, через день) и в Феодосию (один состав будет ходить с 27 мая по 25 сентября, два раза в три дня; второй – двухэтажный, с 26 мая по 26 сентября, один раз в три дня. Билетов в продаже пока нет ни на тот, ни на другой).

Из Петербурга ежедневно ходит состав в Севастополь, с 27 апреля добавится маршрут до Евпатории (в состав поезда будет включена группа беспересадочных вагонов Псков – Чудово – Евпатория). На этот поезд билетов в продаже нет.

Сохранятся поезда в Симферополь из Перми (раз в неделю, билетов в продаже нет), Адлера (через день) и Кисловодска (через день).

С 21 апреля по 9 декабря через день будет ходить поезд Волгоград – Симферополь; с 26 апреля возобновляется рейс из Омска в Симферополь (будет ходить дважды в неделю); с 29 апреля – из Смоленска в Симферополь (график будет меняться в зависимости от месяца, в составе поезда беспересадочные вагоны Белгород – Курск – Симферополь); с 1 мая – из Мурманска в Севастополь (раз в неделю, в составе будет группа беспересадочных вагонов №551/552 Архангельск – Обозерская – Севастополь).

Назначены новые поезда.

Один состав из Ростова-на-Дону с 27 апреля будет ходить в Симферополь через день, второй – с 3 мая – раз в неделю. по 27 сентября, раз в неделю.

Поезд Уфа – Симферополь начнет движение с 5 мая, график –

раз в неделю.

Со 2 мая по 26 сентября будет работать маршрут Челябинск – Севастополь (предусмотрен раз в неделю).

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Симферополь, Лиана Макоба

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