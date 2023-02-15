В Севастополе задержали руководителя центра землеустройства и геодезии

В Севастополе задержали за взятку руководителя центра землеустройства и геодезии «Севгеоцентр». Об этом сообщил глава городского Департамента имущественных и земельных отношений, контролирующего центр, Александр Ксенофонтов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Севгеоцентр» находится в стадии банкротства и фактически не работает более 3 лет. Его имущество пытаются продать для погашения долгов.

По словам Ксенофонтова, руководитель предприятия получил взятку «за «правильную» с его точки зрения реализацию имущества». Правоохранительные органы эту информацию пока не комментируют.

Отметим, нынешний глава «Севгеоцентра» занял этот пост в апреле 2022 года, после того как предыдущий руководитель был обвинен в хищении более и 1 млн рублей.

Севастополь, Олег Яковенко

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