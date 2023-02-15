ФСБ заявило о новых обвинениях севастопольцу, подозреваемому в подготовке терактов

УФСБ России по Крыму и Севастополю заявило о новых преступлениях, в которых подозревают 20-летнего севастопольца, обвиняемого в подготовке теракта.

Как уже сообщал «Новый День», молодого человека задрежали в середине ноября. По версии следствия он собирался поджечь склад горюче-смазочных материалов. У него дома нашли 2 бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации и экстремистские листовки.

Теперь УФСБ по Крыму и Севастополю сообщает, что парень создал радикальное неформальное движение «Украинский севастопольский корпус», в telegram-канале которого публиковались призывы к террористической деятельности в отношении объектов критической инфраструктуры и к уничтожению российских военнослужащих.

Так же его подозревают в попытке поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса летом 2022 года.

Севастопольцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Ленинский районный суд Севастополя продлил ему срок содержания под стражей еще на 3 месяца.

Севастополь, Олег Яковенко

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