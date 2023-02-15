Крымчанин оставил на улице сумку Louis Vuitton с деньгами… и не потерял

Житель Ялты оставил на улице сумку Louis Vuitton с деньгами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина приехал на овощной рынок, припарковался, положил на крышу машины сумочку с деньгами и картами, отвлекся, потом сел в машину и уехал.

Когда вспомнил и вернулся, сумки у рынка, разумеется, уже не было. Мужчина отправился в полицию. И оказалось, что фирменная сумка его уже ждет – ее принес другой горожанин, пишет telegram-канал «Mash на волне».

Владелец сумки заявил, что внутри было 65 тысяч рублей. Полицейские проверили – все оказалось на месте.

Ялта, Лиана Макоба

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