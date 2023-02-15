Севастополь всполошили громкие выстрелы

Севастопольцев всполошили громкие звуки, похожие на пуск ракет и стрельбу. Губернатор Михаил Развожаев успокоил горожан.

«У военных сегодня тренировка средств ПВО. Также идет плановое выполнение упражнений по стрельбе, – заявил градоначальник. – В городе все спокойно. Если услышите громкие звуки, не переживайте».

Обсуждая ситуацию в соцсетях, некоторые горожане недоумевают, почему об учениях не предупреждают заранее.

Севастополь, Олег Яковенко

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