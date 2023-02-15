Пытка морем и мультиками: Аксенов рассказал, что в Крыму делают с «украинскими детьми»

В западной прессе появились публикации о том, что в Крыму и других регионах России создана сеть лагерей, в которых «политически перевоспитывают» «украинских детей», начиная с 4 месяцев. В частности, об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Йельского университета.

Как передает корресполндент РИА «Новый День», в отчете в числе прочего говорится, что 78% лагерей «занимаются систематическим перевоспитанием, которое знакомит украинских детей с ориентированными на Россию академическим, культурным, патриотическим и (или) военным образованием. А издание заявило, что в некоторых лагерях дети до 14 лет, якобы, проходили военную подготовку, но оговорилось, что «исследователи не нашли доказательств того, что эти дети позже участвовали в боевых действиях».

Публикации прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов:

«Да, вот такие «плохие русские»: пытают детей морем, солнцем, целебным климатом, образовательными и развлекательными программами, а возможно, даже и советскими мультиками. Настоящий детский кошмар и детский ГУЛАГ.

Нашим врагам страшно представить, что из таких детей вырастут свободные, здоровые, образованные и патриотичные граждане великой России.

А вот с украинскими детьми, которых с детства учат ненавидеть и убивать русских, видимо, все в порядке. Потому что из них пытаются вырастить не помнящих родства рабов для западных господ и превратить в пушечное мясо для войны Запада против России».

Симферополь, Олег Яковенко

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