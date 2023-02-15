Стокгольм ответил на запрос Киева по поставкам шведских истребителей Gripen

Швеция рассматривает запрос Украины об истребителях Gripen, но ничего не обещает.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Минобороны Швеции Пол Йонсон в комментарии «Европейской правде».

«Когда речь идет о Gripen, то существуют ограничения в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Поставка Украине стала бы серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны», – отметил он.

При этом, по словам министра, уже на следующей неделе Швеция начнет передавать Киеву более 50 боевых машин CV-90.

Между тем, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес также заявил, что Лондон в ближайшие месяцы и даже годы не планирует передавать Украине истребители.

Симферополь, Валентин Карамазов

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