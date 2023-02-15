Зрада: в США собирают подписи за переименование Одессы

Жители городка Одесса, расположенном в американском штате Техас, собирают подписи за переименование города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сюжете, показанном новостной службой вещательной сети (ABC) группы компаний Walt Disney Television, американские одесситы заявляют, что решили поддержать Украину в конфликте с Россией, а потому отказываются жить в городе с русским названием.

Они даже создали петицию с требованием переименовать город и собирают под ней подписи.

Напомним, техасская Одесса была основана в 1881 году как перевалочный пункт на Техасско-Тихоокеанской железной дороге. Ее строили рабочие – эмигранты, среди которых было много немцев-колонистов из черноморской Одессы. Помимо этого города в США есть еще несколько Одесс – в штатах Вашингтон, Миссури, Нью-Йорк, Миннесота, Делавер, Флорида, Небраска.

Та Одесса, что в штате Делавер, начиналась со шведского поселения в середине XVII века. Его обители не любили англичан. По одной из версий, городок получил название Одесса в период Крымской войны 1854-56 годов: горожане узнали, что англо-французская эскадра бомбила черноморский порт, и в знак солидарности с Россией переименовали свое поселение в честь пострадавшей Одессы.

В США есть также города и поселки с названиями Петербург (по разным данным таких от 10 до 50), Москва (Moscow, их тоже несколько), Севастополь (Sebastopol, штат Калифорния) и Россия (Russia, штат Огайо).

Одесса, Платон Ефимчук

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