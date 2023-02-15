В Крыму пресекли канал промышленного шпионажа

ФСБ заявила о ликвидации канала поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения.

Как передает корреспндент РИА «Новый День», с 2014 по 2021 год было выполнено около 60 заданий иностранной стороны: техническая документация была вывезена в период ликвидации одного из крымских предприятий, хранилась в личных гаражах и небольшими порциями продавалась за рубеж.

Четырем бывшим сотрудникам предприятия ФСБ объявила предостережение о недопустимости создания условий для государственной измены. Изъятые документы передали Севморзаводу.

Севастополь, Олег Яковенко

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