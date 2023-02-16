«Выхода нет» – Украину призвали быть готовой к мобилизации «миллионов людей»

У Украины нет иного выхода, кроме как воевать до конца, так как любые мирные переговоры недопустимы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

По его словам, единственное, что может спасти украинскую армию в сегодняшних условиях – это тотальная мобилизация.

«Еще раз, если мы не наполним армию новыми силами – мы проигрываем войну! Поэтому цена невыполненных планов по наполнению бригад – продвижение врага на фронте. Извините, но сегодня уже любые методы лучше, чем проиграть в войне», – расуждает он.

Экс-чиновник настаивает, что массовый отлов мужчин на улицах украинских городов – «вынужденная, но необходимая мера».

«В заключение еще раз: сегодня мобилизация равно выживание. Русские могут пойти на мобилизацию миллионов, и нам не останеся ничего иного, как мобилизовать миллионы. Я советую всем быть готовым к службе в армии – и не думать, что его это минует. Помните, если вы не поддерживаете мобилизацию, то вы просто ждете врага в своем населенном пункте. Мы не выбирали эту войну, и у нас нет выбора не воевать! Поэтому мобилизацию нужно сегодня поддерживать в любых условиях», – приводит слова Андрусива «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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