ВСУ опять пытались атаковать Севастополь

Украина опять пыталась атаковать Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку, – рассказал градоначальник. – Сохраняем спокойствие».
Как уже сообщал «Новый День», ВСУ пытаются атаковать Севастополь дронами регулярно. Например, 16 января сбили 10 беспилотников.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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