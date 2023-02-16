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Конфликт на Украине

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Четверг, 16 февраля 2023, 09:55 мск

Новости Крым

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ВСУ опять пытались атаковать Севастополь

Украина опять пыталась атаковать Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку, – рассказал градоначальник. – Сохраняем спокойствие».

Как уже сообщал «Новый День», ВСУ пытаются атаковать Севастополь дронами регулярно. Например, 16 января сбили 10 беспилотников.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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