Совет Федерации одобрил закон о пенсиях и соцвыплатах на новых территориях

Совет Федерации России одобрил закон об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 марта 2023 года пенсии и социальные пособия в новых российских регионах, будут начисляться в порядке, размерах, объеме и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Если при перерасчете размера пенсии в соответствии с российским законодательством она не достигнет размера пенсии, выплачиваемого ранее, будет установлена доплата до прежнего размера.

Отмечается, что документы, выданные до 28 февраля 2023 года включительно, составленные на украинском языке, принимаются в России без перевода на русский язык без каких-либо ограничений.

Документы по инвалидности без указания срока их действия, выданные до 28 февраля 2023 года на Украине и на территориях Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик, будут действовать до 1 января 2026 года.

В случае отсутствия документов граждане вправе обращаться в уполномоченные органы Российской Федерации для замены ранее выданных или утерянных документов.

Москва, Мирослава Мельник

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