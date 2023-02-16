В Севастополе на годовалого ребенка рухнул потолок и хлынул кипяток

В Севастополе во время ремонта кровли многоквартирного дома на жильцов рухнул потолок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в доме №15 на Большой Морской улице. Это трехэтажное здание, построенное около 70 лет назад, относится к объектам культурного наследия. Капитальный ремонт кровли должны были начать еще полгода назад, но сроки затянулись, так как нужно было получить разрешение от Севнаследия.

«По счастливой случайности я проснулась чуть раньше и увидела, что кран грузит какой-то плохо закрепленный груз прям под нашим окном. Буквально за 10 секунд до обрушения я попросила мужа перенести ребенка в другую комнату, но мы не успели даже перейти в другую комнату», – рассказала хозяйка самой пострадавшей квартиры.

Только она достала ребенка из кроватки, как начал рушится потолок и хлынула горячая вода.

«Крановщик поставил груз на трубу и мало того, что под грузом, собственно, провалился потолок. У нас из спальни было видно небо – это потом уже, когда я нашли в себе силы подняться в квартиру. Но затопило три этажа, включая магазин одежды под нами. Вода шла по Большой Морской. Они даже не знали, где ее отключить», – отметила женщина.

Кипяток выключили только через полтора часа – столько понадобилось аварийной службе, чтобы приехать на срочный вызов. Заодно отключили газ и электричество. К тому времени горячая вода затопила уже весь стояк, и в магазине одежды на первом этаже тоже обвалилась штукатурка.

Жильцы дома утверждают, что до этого потолок посыпался в другом подъезде.

Фонда содействия капитальному строительству ситуацию комментируют противоречиво.

«Перед началом работ специалисты провели частичное обследование, но экспертизу получили не на все. По информации сотрудников Фонда содействия капитальному строительству, плиты перекрытия – это общая собственность. За сохранность и содержание этой части дома отвечают сами жильцы. Владельцы квартир самостоятельно могут вызвать специалиста и оценить состояние этих элементов конструкции», – рассказывает «Крым24».

«Сделать вывод о несущей способности балок перекрытия сможет только экспертная организация, имеющая на это лицензию. Для этого нужно вскрывать эти балки, обследовать их. Естественно, если бы были какие-то визуальные следы, мы бы на это обратили внимание. Но на сегодняшний день не вижу угрозы никакой обрушения балок несущих», – цитирует сказал директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя Дмитрия Шпагина «Первый Севастопольский».

Представители компании-порядчика заявляют, что предприняли меры для устранения инцидента: вынесли часть вещей в другую комнату «для минимизации потерь». А также «для устранения первичных потребностей, связанных со случившимся инцидентом» передали жильцам наиболее пострадавшей квартиры 50 тысяч рублей.

Дыру в потолке забили фанерой, но подрядчик обязался все починить. О причиненном ущербе другим помещениям и его возмещении не упоминается.

Кстати, после ремонта кровли здания планируется реконструировать фасад и инженерные коммуникации. Жильцы говорят об этом с ужасом. И требуют проверить квалификацию строителей. Он утверждают, что строители нарушили массу норм безопасности: работали без страховочных поясов и касок, монтаж и демонтаж крыши делали во время дождя и сильного ветра, а экспертизу деревянных перекрытий перед началом ремонта никто не проводил.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют компетентные органы.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»