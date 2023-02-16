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Четверг, 16 февраля 2023, 12:22 мск

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Руководителям сферы здравоохранения Крыма грозит увольнение

Над руководителями сферы здравоохранения Крыма снова нависла угроза увольнения. Это следует из сегодняшнего заявления главы Крыма Сергея Аксенова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной отставок может стать ситуация с медикаментами.

«По информации Центра управления регионом, с 31 января по 14 февраля гражданами направлено 156 обращений по вопросу обеспечения лекарственными препаратами. Кроме того, и в мой адрес продолжает поступать большое количество подобных заявлений.

Считаю, что проблемы, связанные с дефицитом лекарств, носят субъективный характер. У ответственных за данное направление чиновников нет понимания ситуации на рынке лекарств и желания заниматься долгосрочным планированием.

В связи с этим поручил вице-премьеру Елене Васильевне Романовской, куратору данного направления, проанализировать обращения, индивидуально отработать каждое и провести служебное расследование.

Не собираюсь терпеть руководителей, которые не в состоянии организовать системную работу», – заявил Аксенов.

Напомним, в январе министерство здравоохранения РК заявляло о «контролируемом дефиците» ряда лекарственных препаратов, в том числе и отечественного производства, и объясняло нехватку детских лекарств «непрогнозируемым всплеском роста заболеваемости среди детей».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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