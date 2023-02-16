Для науки и туризма: в Крыму создадут базу данных мегалитов

В Крыму создадут базу данных мегалитических памятников.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имени Вернадского, работа будет проведена в рамках создания объединенного объекта археологического наследия «Мегалиты российского Причерноморья».

«Мегалиты являются разновидностью археологических памятников и представляют собой древние сооружения из одного или нескольких больших камней. В Крыму их несколько десятков – аналоги кавказских дольменов – таврские ящики, кромлехи, менгиры, каменные круги. Активная работа по их изучению начнется в ближайшие месяцы, – рассказал заместитель директора по науке и образованию комплекса «Пещера Таврида» КФУ им Геннадий Самохин. –

Планируется выезд на место их расположения для замеров, определения состава пород и проведения ряда лабораторных исследований».

В вузе считают, что мегалитические памятники представляют не только научный интерес, но и помогут в продвижении туристической отрасли Крыма: связанные с ними мифы и легенды делают мегалиты точками притяжения, создавая предпосылки для развития внутреннего туризма.

Сегодня найти каменные памятники можно по всему Крыму: в Белогорском районе расположены Таврские каменные ящики (их аналоги есть в Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа), а самое большое количество дольменов представлено в Байдарской долине.

По результатам исследований планируется создание открытой электронной базы данных (электронного кадастра), где пользователи с расширенными правами доступа смогли бы самостоятельно вносить информацию по мегалитам России. По подобной схеме создается электронный кадастр пещер России.

В последующем данные объекты планируется внести в Список всемирного наследия. «Их изучение вызывают постоянный интерес историков, археологов, этнологов, так как они являются свидетельством важного этапа развития человечества и ценнейшим источником информации о культуре, быте, труде, технологиях, племен, проживавших в районе обнаружения мегалитов», – отмечают в КФУ.

Симферополь, Лиана Макоба

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