В Севастополе загорелся военный корабль

Ночью в Севастополе произошел пожар на военном корабле. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание случилось в Стрелецкой бухте на малом противолодочном корабле. В данный момент огонь потушен, остается только задымление.
Судно давно списано и готовится к утилизации.
«Пострадавших нет. Предварительные причины возгорания – розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя. Информирую, чтобы ципсошники не попытались вывернуть это как свою перемогу», – прокомментировал ситуацию градоначальник.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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