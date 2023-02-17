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Пятница, 17 февраля 2023, 09:23 мск

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В Севастополе загорелся военный корабль

Ночью в Севастополе произошел пожар на военном корабле. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание случилось в Стрелецкой бухте на малом противолодочном корабле. В данный момент огонь потушен, остается только задымление.

Судно давно списано и готовится к утилизации.

«Пострадавших нет. Предварительные причины возгорания – розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя. Информирую, чтобы ципсошники не попытались вывернуть это как свою перемогу», – прокомментировал ситуацию градоначальник.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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