Украина устроила очередную атаку на Севастополь

ВСУ снова пытались атаковать Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нападение произошло рано утром.

«В районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме», – сообщил глава города.

Напомним, накануне в море на подлете к Севастополю сбили два украинских дрона, еще несколько – в акватории РК.

Севастополь, Олег Яковенко

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