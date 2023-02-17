Для грузовых железнодорожных перевозок в Крым ввели единый тариф: теперь стоимость не зависит от типа переправы через Керченский пролив.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор тарифы на грузоперевозки по материковой России и по территории Крыма отличались, а на полуострове стоимость зависела еще от того, прошел ли груз через Крымский мост (прямое сообщение) или был доставлен паромом (прямое смешанное сообщение).

Ранее в прямом смешанном сообщении провозная плата за каждую инфраструктуру рассчитывалась отдельно, дополнительно включая оплату за услуги морского перевозчика, пояснили в управлении Крымской железной дороги. Теперь плата рассчитывается за общее расстояние перевозки, что приводит к снижению стоимости железнодорожного тарифа от 20% до 50% в зависимости от номенклатуры груза и расстояния перевозки, утверждают в КЖД.

Порядок расчета тарифа изменили по приказу Федеральной антимонопольной службы России.

Власти Крыма считают, что принятое решение стабилизирует грузопоток в регион и на материковую часть страны, так как ранее отправлять грузы через переправу было невыгодно, и большинству перевозчиков приходилось ехать в объезд через Ростов-на-Дону и Донбасс, что значительно удлиняло путь и, соответственно, сказывалось на цене товара.

Позволит ли единый тариф снизить цены на полуострове, пока непонятно. В министерстве транспорта РК осторожно предполагают, что новая схема

может опосредованно отразиться на снижении конечной стоимости товаров для потребителя, так как транспортная составляющая будет ниже.

Симферополь, Олег Яковенко

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