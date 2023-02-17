У латышей будут отбирать автомобили и передавать украинцам

В Риге придумали, как бороться с пьянством за рулем: у нетрезвых водителей водителей будут забирать автомобили и передавать украинцам. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейм Латвии утвердил поправки в «Закон о поддержке гражданских лиц Украины», предусматривающие возможность безвозмездной передачи транспортных средств в собственность правительства Украины.
До сих пор конфискованные автомобили можно было продавать, сдавать на переработку или разбирать на запчасти. Теперь отобранные у пьяных машины могут передаваться и для нужд украинской армии.
Рига, Платон Ефимчук
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