В выходные в Крыму будет неспокойно

В выходные в Крыму будет неспокойно – объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, 18 – 20 февраля на полуострове ожидаются дожди, в горах со снегом. На юге и востоке Крыма прогнозируются очень сильные осадки. Скорость ветра достигнет 22 метров в секунду.

В таких условиях не исключена вероятность аварий на объектах ЖКХ и инфраструктуры. Возможно подтопление отдельных территорий.

Симферополь, Лиана Макоба

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