Заболеваемость ковидом в Крыму резко пошла в рост

В Крыму и Севастополе растет заболеваемость коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если за весь январь было выявлено 719 новых случаев, то за 16 дней февраля – 534.

Практически весь рабочий январь ежедневное число заболевших колебалось в пределах 20 – 30 человек, но с 5 февраля этот показатель стабильно превышает 30.

В Севастополе тенденция к росту гораздо заметнее: если за весь январь зарегистрировано 569 заболевших, то в феврале – уже 744. Например, накануне выявлено 80 новых случаев. Растет и число заболевших.

Всего с начала пандемии в городе зафиксировано более 98,5 тысяч случаев ковида. В Крыму число инфицированных вплотную приблизилось к 212 тысячам.

Симферополь, Лиана Макоба

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