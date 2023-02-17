Крым безуспешно пытается продать неликвиды двойного назначения

Крым безуспешно, но упорно пытается продать неликвиды двойного назначения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятый раз за последние полгода минимущества Крыма выставило на продажу АО «Евпаторийский авиационный ремонтный завод». 100-процентный пакет акций завода единым лотом предлагается купить за 191 млн 402 тыс руб при его номинальной стоимости 766 млн 944 тыс руб, то есть за четверть стоимости. Очередной аукцион назначен на 22 марта.

Авиаремонтные мастерские, с которых начался евпаторийский завод, были организованы в 1926 году. В украинские годы предприятие входило в состав «Укроборонпрома». После 2014 года имущество Евпаторийского авиаремонтного завода (ЕАРЗ) передали в ведение Минобороны, потом снова вернули Крыму. Его профиль – ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические.

Сегодня АО имеет лицензию на разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники, разработку, производство, испытание, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов.

Заказов не было, и об изменении статуса завода заговорили еще в 2019 году. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов обещал, что в 2020 году будет завершен процесс интеграции завода в контур управления Объединенной авиастроительной корпорации.

Но заказами, вопреки обещаниям, так никто не обеспечил: ни местная власть, ни федеральная. Госсовет Крыма включил завод в план приватизации. В 2021 году он был акционирован и подготовлен к продаже.

По ходу акционирования выяснилось, что недвижимое имущество завода, расположенное в поселке Новофедоровка и Евпатории, находится в федеральной собственности – в оперативном управлении министерства обороны Российской Федерации. При его передаче в республику обнаружилось, что в Едином государственном реестре недвижимости содержатся дублирующие сведения о некоторых объектах капитального строительства. А Госкомегистр самостоятельно выявить подобные случаи не может, поэтому для оформления собственности необходимо провести согласование перечня объектов и земельных участков. И необходимо составить акт сверки между министерством промышленной политики РК и министерством обороны РФ, осуществляющим оперативное управление данным недвижимым имуществом.

Проведены ли сверки, составлены ли эти акты, неизвестно. Но это важно, поскольку, например, в Евпатории завод имеет испытательную площадку с полосой 2000 на 40 метров. Но на торги выставлено только движимое имущество ЕАРЗ. Земля (пока?) не продается.

Завод никто не хочет купить, но он работает, его деятельность отражается на сайте госзакуапок. За последнее время куплен трехлетний легковой седан с пробегом Kia JF (Optima) – за 1 млн 850 тыс рублей, печное топливо (уголь) и канцтовары. В финансовом отчете за 2021 год ЕАРЗ показал 17 млн рублей прибыли.

Справка: 3-комнатная квартира в Евпатории, на той же улице, где расположен завод, предлагается за 8 млн рублей.

Симферополь, Ольга Картошина

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