ВСУ сообщили британцам о «новом направлении удара» со стороны России

На территории РФ вблизи Сумской области россияне якобы сконцентрировали крупную группировку штурмовых войск. В частности, речь идет о десяти тысячах солдат вместе с бронетехникой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил офицер ВСУ Андрей Гулаков в интервью The Times.

«По ту сторону границы с Сумами сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была», – сообщил он.

Офицер ВСУ утверждает, что «россияне построили полевой госпиталь и гравием засыпали дорогу, ведущую к границе с Украиной». Именно благодаря этому «там может двигаться бронетехника».

Симферополь, Валентин Карамазов

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