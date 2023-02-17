Зеленский пугает Запад Ираном и Молдовой, за нежелание поставлять самолёты

Запад не имеет права тянуть с поставками самолётов Украине, так как Россия якобы уже нацелилась на Молдову и снабжает Иран «чем-то», получая взамен дроны-камикадзе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками «Мюнхенской конференции по безопасности».

«Пока мы ведем переговоры, как усилить свою оборону современными танками, Кремль думает, как задушить Молдову. Когда мы убеждаем, что Украине нужна авиация – Россия уже убедила иранский режим. И результат этого – не только иранские дроны в нашем небе, но и что-то, чем Кремль за это заплатил Тегерану», – пугал Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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