Байден не станет встречаться с Зеленским в ходе своего визита в Польшу

В администрации президента США Джо Байдена ещё раз подтвердили, что во время визита американского лидера в Польшу его встреча с Зеленским не планируется.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Байден обсудит в Варшаве, в том числе, усиление сдерживания РФ и роль Польши в поставках оружия Украине.

Помимо этого, в связи с годовщиной начала войны Байден на днях по телефону пообщается с лидерами Великобритании, Франции и Италии.

Между тем, сообщается, что президент Польши Анджей Дуда во время приезда Джо Байдена будет обсуждать увеличение военного присутствия войск США в Польше.

Напомним, ранее издание Dziennik Gazeta Prawna утверждала, что во время предстоящего визита в Польшу президента США Джо Байдена к нему на встречу может приехать его украинский коллега Владимир Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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