Зеленский зачислил спикера военно-воздушных сил Украины в «кремлёвские пропагандисты»

Информация о возможных массированных авиационных бомбардировочных атаках со стороны России – это «очередная информационно-психологическая операция Кремля».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Бояться нет смысла. Ожидать от россиян цветов нет желания и тоже нет смысла. Верить в то, что они говорят, – точно нет практики доверять им. Поэтому рассчитывать на себя и относиться к этим заявлениям как просто еще к одной психологической атаке со стороны Российской Федерации», – сказал он и добавил, что «у Украины лучший уровень средств ПВО и защиты, чем когда-либо за время независимости».

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире «Украинского радио» предупредил о возможных массированных бомбардировках самолётами со стороны России и жаловался в связи с этим именно на слабость работы ПВО.

«Всё, что будет под рукой у врага, будет применено. Хотелось бы, чтобы 100% ракет мы могли сбивать, но это не удаётся сделать физически, потому что у нас большие территории, а средств ПВО мало. Мы готовимся каждый день», – сказал Игнат.

Симферополь, Валентин Карамазов

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