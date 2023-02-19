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Понедельник, 20 февраля 2023, 00:39 мск

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Байден придумал «хитрый план» борьбы с посланием президента РФ Федеральному собранию

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Байден собирается «послать сигнал Путину и народу России». Сделает он это во время своего визита в Польшу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, во вторник, 21 февраля, Байден выступит в Варшаве с речью о том, «как США сплотили мир, чтобы поддержать Украину».

Примечательно, что своё обращение он запланировал сделать после того, как российский лидер выступит 21 февраля с посланием перед Федеральным собранием РФ. По мнению западных экспертов, таким образом, речь Байдена якобы «затмит» тот эффект, который неизбежно последует за выступлением главы российского государства.

«И я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к господину Путину, а также к российскому народу», – сказал Кирби.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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